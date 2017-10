Acção de Formação: Etologia na Golegã

A sede da ANTE, no dia 23 de Outubro, será palco da Acção de Formação “Etologia”, promovida pela Escola Nacional de Equitação, em parceria com a Federação Equestre Portuguesa e a Associação Nacional de Turismo Equestre, com Número de Unidades de Crédito atribuídas de 2.0.

Data : 23/10/2017

Local: Golegã

N.º de Unidades de Crédito atribuídas: 2.0

Formação Contínua (Treinadores)

Componente(s) de Formação: Específica

Modalidade(s) e respectivo(s) grau(s):

Equitação Geral (Ajudante de Monitor): I

Equitação Geral (Instrutor): III

Equitação Geral (Mestre): IV

Equitação Geral (Monitor): II

Código da Ação em apreço é: 54611959

Para mais informações e inscrições contacte:

E-mail: ene.formar@gmail.com

Telm.: 969701619