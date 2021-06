Academia João Cardiga foi palco da 2ª Jornada do Troféu Póneis 24 Junho, 2021 9:07

Com o apoio dos Jogos Santa Casa, da FEP-Federação Equestre Portuguesa e de várias empresas, a Academia Equestre João Cardiga, foi palco da 2ª Jornada do Trofeu Dressage Poneis e do 3º Open do Cardiga Equestrian Circuit, no passado 20 de Junho, em Barcarena.

As duas competições acolheram cerca de meia centena de praticantes de todas as idades, desde o escalão infantil até ao Grande Prémio. Esta adesão prende-se sobretudo cm o objetivo principal deste Circuito – dar oportunidade aos praticantes do curso geral de equitação e da equitação adaptada, de experienciarem o contexto desportivo, estimular o gosto pela competição e aferir do seu perfil de “futuros atletas” na disciplina de Ensino e Ensino Adaptado.

O destaque desta jornada vai para a participação da primeira atleta de Dressage Special Olympics Equitação, Ana Isabel Marques, que se emocionou ao subir ao pódio e ouvir a sua nota (70%). Esta modalidade é dedicada a atletas com deficiência intelectual e rege-se por regulamento próprio e protocolos diferenciados. Na Paradressage salienta-se a presença do José Neves (Grau 1) que regressou às pistas após a pandemia de Covid 19.

Estas competições só são possíveis graças ao importante apoio do IMED-Instituto Medico Dentário, CPEClínicas Oeiras, Gesbanha-Contabilidade e Gestão, O Mundo da Equitação, Oeiras Valley, Tagus Park, Vila Galé Hoteis, PIN Boxes, ATM Horsetrucks e all4equine e Celeris.

Os resultados das provas podem ser acompanhados no software www.gira.io.