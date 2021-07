Academia J Cardiga acolhe Concurso de Dressage Regional 2 Julho, 2021 8:34

A Academia Equestre João Cardiga vai ser palco do Concurso de Dressage Regional – CDR, inserido no circuito de Lisboa e Vale do Tejo, no dia 18 de Julho, em Barcarena, Oeiras. Em paralelo realiza-se ainda o 4º Open do Cardiga Equestrian Circuit, com provas de Nível 3.

As inscrições estão limitadas a 45 participantes e decorrem até dia 10 de Julho. Para o CDR as inscrições deverão ser efetuadas diretamente no site da FEP em www.fep.pt e para o 4º OPEN no software www.gira.io seguindo as instruções do documento em anexo. Basta colocar o vosso nome, nº FEP e o nome do cavalo.

Desde Abril, a Academia já realizou quatro competições, onde participaram mais de uma centena de atletas, de todos os escalões etários e desportivos. Esta adesão prende-se sobretudo cm o objetivo principal deste Circuito – dar oportunidade aos praticantes do curso geral de equitação e da equitação adaptada, de experienciarem o contexto desportivo, estimular o gosto pela competição e aferir do seu perfil de “futuros atletas” na disciplina de Ensino e Ensino Adaptado.

No terceiro Open estreou-se a primeira atleta de Dressage Special Olympics, Ana Isabel Marques sendo, agora a vez de estrear Aretha Ribeiro. Esta modalidade é dedicada a atletas com deficiência intelectual e rege-se por regulamento próprio e protocolos diferenciados.

A iniciativa, conta com o apoio da Camara Municipal de Oeiras e dos Jogos Santa Casa, como principal parceiros, entre outras empresas tais como; IMED-Instituto Medico Dentário, CPEClínicas Oeiras, Gesbanha-Contabilidade e Gestão, O Mundo da Equitação, Oeiras Valley, Tagus Park, Vila Galé Hoteis, PIN Boxes, ATM Horsetrucks e all4equine e Celeris.

Os resultados das provas podem ser acompanhados no software www.gira.io.