Academia Equestre João Cardiga obtém certificação da DGERT 1 Julho, 2020 11:51

A Academia Equestre João Cardiga – AEJC é, a partir de junho de 2020, uma entidade certificada pela DGERT (Direção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho) , nas áreas de educação e formação que seguidamente se identificam: • 146 – Formação de professores e formadores de áreas tecnológicas • 345 – Gestão e administração • 621 – Produção agrícola e animal e • 813 – Desporto

A instituição começou as primeiras formações em 2015,através do CARDIGA TRAINING CENTER-CTC o pólo de formação “desenhado” com o objetivo de se tornar um projeto de excelência, com ligações, parcerias e acordos com Universidades e diversas instituições, de vários sectores de atividade. Indo de encontro ás expetativas formativas de todos os parceiros, colaboradores, utentes e simpatizantes.

Tendo sempre no centro o cavalo, o elemento inspirador e diferenciador, o CTC disponibilizará ofertas de formação qualificantes, orientadas para pessoas ou equipas, que pretendam reforçar as suas competências, tanto no âmbito do desenvolvimento Pessoal, como em vertentes profissionais mais específicas.

Em Março de 2020, com o aparecimento da pandemia de Covid19 a instituição apostou nas primeiras formações E-learning, com enorme sucesso. A formação “Pedagogia Equestre – Estratégias de Ação” tem sido considerada pela maioria dos formandos uma ferramenta indispensável.

Segundo Frederico Pinteus, atleta e Juiz internacional de dressage, que participou na 2º edição : – “Esta formação é de enorme importância e manifestamente necessária. Atualmente os monitores de equitação têm uma formação técnica insuficiente e a componente pedagógica é praticamente inexistente, pelo que, sinceramente, espero que continuem a desenvolver esta iniciativa. Alguns dos materiais (artigos) disponibilizados são interessantes e ajudaram-me a estruturar ideias/estratégias que até agora utilizava de forma empírica, e a descobrir outras que ignorava.”

PR