Academia Equestre João Cardiga inaugura picadeiro Cardiga Equus Park Oeiras 3 Janeiro, 2017 18:58

No ano em que comemora 25 anos de actividade, a Academia Equestre João Cardiga, vai iniciar 2017 (14 Janeiro) com a inauguração de um novo espaço dedicado a competição, para pessoas com e sem deficiência – o CARDIGA EQUUS PARK OEIRAS, nas instalações de Leceia, Barcarena, Oeiras.

Um projecto, realizado em parceria com Camara Municipal de Oeiras, o Tagus Park e, com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, que conta com uma com uma área bruta de 2.350 m2.

As comemorações do 25º aniversário da instituição, começam no dia 14 de Janeiro, pelas 10h00, com a realização do 8º Concurso Especial de Dressage, Paradressage e Equitação de Trabalho, e prolongar-se-ão durante todo o ano.

Paralelamente, decorrerão sessões de equitação com fins terapêuticos e de lazer, oferecidas a um grupo de jovens com necessidades especiais, provenientes dos Jogos Santa Casa.

PROGRAMA PROVISÓRIO

10H00 – RECEPÇÃO AOS PARTICIPANTES E CONVIDADOS

10H30 – INAUGURAÇÃO DO PICADEIRO C. EQUUS PARK OEIRAS

INICIO DAS PROVAS

INICIO DAS SESSÕES DE EQUITAÇÃO COM FINS TERAPÊUTICOS E LAZER

17H00 – HORA PREVISTA DA ENTREGA DE PREMIOS

Inscrições até 10 de Janeiro:

Academia Equestre João Cardiga, Associação

Estrada Caminho da Serra, Leceia

2730-040 Barcarena | Portugal

Tel: +351 214 2122 61