Academia Equestre João Cardiga – Férias a Galope 2017 4 Julho, 2017 18:26

Logo na primeira semana, vinte crianças e jovens, dos 7 aos 14 anos, esgotaram as vagas para o Programa “Férias a Galope”, que decorre, semanalmente, na Academia Equestre João Cardiga, em Leceia, Barcarena.

O programa decorrerá, todas as semanas a partir do dia 4 de Julho até ao dia 11 de Agosto de 2017 e tem por base, atividades de equitação, realizadas com o objetivo de proporcionar aos participantes o desenvolvimento das suas potencialidades, ensinando padrões de comportamento como: “ajudar, aceitar ser ajudado, aceitar as próprias limitações e respeitar as limitações dos outros”.

Trata-se de uma colónia externa, lúdico-pedagógica, que promove múltiplas atividades, das 9h00 às 18 horas, todas baseadas no curso básico de equitação, incluindo todo o maneio de cavalos e póneis. O programa inclui, ainda, algumas atividades complementares como por exemplo; passeios a cavalo, gincanas e Iniciação ao Xadrez.

Local: Academia Equestre João Cardiga

Estrada do Caminho da Serra – Leceia – 2730-040 Barcarena (Tagus Park)

Duração: Terça a sexta, das 09.00h às 18.00h

Valores a partir dos 185€ aos 195€ (inclui almoço, lanche, seguro, kit Cardiga e acompanhamento especializado)

Inscrições através de geral@academiaequestrecardiga.com ou info@academiaequestrecardiga.com

Telefones; 214212261 – 935531202