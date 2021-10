Academia Dressage Portugal recebeu um CDE e CDR 30 Setembro, 2021 18:56

No passado fim-de-semana, 25 e 26 de Setembro, a Academia Dressage Portugal na Quinta da Pataca em Arruda dos Vinhos, recebeu o Concurso de Dressage Especial (CDE) e um Regional (CDR) que contou com a participação de cerca de 45 conjuntos, vindos de Norte a Sul do país.

Nos Iniciados, Guilherme Broega com Minuto pontuou nos dois dias 74,636%. Na reprise FEI Children Team com 3 participantes, venceu nos dois dias, Leonor Gonçalves com Esguia no sábado com 70,475% e no domingo obteve 68,347%.

Yoann Pinto com Douro, venceu o Prix St. Georges e a FEI Intermediária no domingo, conseguindo, 69,069% e 68,137% numa prova que contou com 6 conjuntos.

Daniel Pinto com Hotilas venceu a FEI Intermediate nos dois dias, pontuando 65,980% e 66,847%. Emma Joanne Howson com Henry (SPA) venceu a reprise FEI Juniors Team e Individual 65,657% e 65,833%.

No Grande Prémio, Daniel Pinto com Santurion de Massa pontuou 72,246% no sábado e no domingo com Garlie IGE no G.P. Especial obteve 68,156%.

Este evento contou com o apoio do Município de Arruda que patrocinou os troféus e de outras importantes estruturas locais: de alojamentos a restaurantes, passando pelas incontornáveis Adegas da Região, algumas das quais – Adega de Arruda, Monte Bluna e Condado Portucalense – tiveram os seus vinhos representados nos prémios oferecidos aos cavaleiros das camadas Seniores. Para além destas parcerias da região, a Academia Dressage Portugal contou também com o apoio de:

-“Sublime Comporta – Country Retreat & Spa”- um alojamento de luxo na Comporta – Alentejo premiou o vencedor* de domingo do Grande Prémio Especial – o nível mais elevado da Dressage em Portugal – com um fim-de-semana nas suas instalações.

“Dirt Ride Academy”, uma escola de pilotagem de motos sediada no Estoril, ofereceu aulas experimentais aos vencedores de domingo dos escalões jovens: Children**, Juniores*** e Young Riders****.

“O Mundo da Equitação”, uma das lojas referência de material equestre em Portugal, e a Cavalor – marca líder em Portugal de rações, suplementos e outros produtos para o cuidado de cavalos – parceiros habituais da Academia, também estiveram presentes neste evento, patrocinando vários prémios em diversos níveis de competição.

Passaram pelo recinto de provas mais de 150 pessoas, entre cavaleiros, treinadores e visitantes. Para comodidade de todos a Academia Dressage Portugal trouxe ao recinto 3 food trucks, a saber: “ChackBurguers” – os Hambúrgueres do Chefe Chacal; “Pinkie Dinkie” e “Twins onFire” que foram exímios na qualidade dos seus produtos e no atendimento.

O próximo concurso acontece já no final de outubro, mais concretamente no fim-de-semana de 30 e 31.

