Abrantes recebe o tradicional CSN-B

Organizado pela Alubox e com o apoio da Câmara Municipal vai decorrer de 9 a 11 de Junho, o tradicional Concurso de Saltos de Obstáculos de categoria B no Hipódromo dos Mourões em Rossio ao Sul do Tejo. Este evento conta com um prize money global de €14.800, dos quais 4.000 euros estão reservados para o Grande Prémio Cidade de Abrantes, que terá lugar no próximo domingo.

Estão inscritos mais de uma centena de conjuntos de todos os pontos do país, incluindo do concelho de Abrantes.

Os percursos vão estar a cargo do chefe de pista internacional português, Bernardo Costa Cabral, com provas desde 1,00m até 1,35m (Grande Prémio) incluindo provas para Iniciados e para cavalos novos de 4, 5 e 6 anos.