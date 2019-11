Abrantes recebe o CNC, Saltos de Obstáculos e Dressage 11 Novembro, 2019 10:49

Integrado nas comemorações do 3º aniversário, o RAME – Regimento de Apoio Militar de Emergência, em parceria com a Câmara Municipal, realiza-se em Abrantes nos dias 15 e 16 de novembro o III Concurso Nacional Combinado (CNC) e o I Concurso Hípico da Cidade de Abrantes.

O certame contemplará três provas distintas, nomeadamente nas áreas de ensino, obstáculos e cross.

O CNC, nos níveis de iniciação, preliminar e uma estrela, destina-se a cavaleiros militares e civis e está inserido no calendário nacional de Concurso Completo de Equitação da Federação Equestre Portuguesa (FEP). Para além das provas do CNC, realizam-se ainda provas open nas disciplinas de dressage.

As provas CNC e dressage decorrerão no dia 15 de novembro, a partir das 08H30, no Hipódromo dos Mourões, no Rossio ao Sul do Tejo. Já a prova de cross decorrerá na pista de campo do RAME (pinhal de São Lourenço), a partir das 14h30.

A Reprise da Escola de Mafra, a mais antiga escola equestre nacional, oferecerá um espetáculo noturno para todos os que apreciam a arte equestre, pelas 21h00 no Hipódromo dos Mourões.

A prova de Obstáculos (CNC e Open) ocorrerá no dia 16 de novembro, a partir das 09H00, também no Hipódromo dos Mourões.

