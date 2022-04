Abertura Solene – I Jornadas Equestres da Juventude

Decorreu esta tarde a abertura solene das I Jornadas Equestres da Juventude, bem como a apresentação do evento à comunicação social.

Estiveram presentes representantes de várias entidades e autarcas com responsabilidade no concelho, tendo intervindo na sessão o Senhor Presidente da Câmara Municipal da Golegã, António Camilo, o Senhor Presidente da Federação Equestre, Dr. Bruno Rente, e o Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Golegã, Dr. Diogo Rosa.

Foi destacado pelos intervenientes a importância deste evento no desenvolvimento do desporto equestre, ao nível da formação de jovens atletas, bem como o impacto que o mesmo trará à economia local. As primeiras Jornadas Equestres da Juventude decorrem de 12 a 16 de abril, com eventos nas nove disciplinas equestres, colóquios e conferências, que se desenrolarão entre o Centro de Alto Rendimento de Desportos Equestres – HIPPOS, Picadeiro Central do Largo do Arneiro e o Auditório do Equuspolis.