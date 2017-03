Abertas as inscrições : Curso VETKIN TAPE e a sua aplicação em Cavalos 28 Março, 2017 12:39

Realiza-se a 3 de Junho de 2017 nas instalações da HidroVet, destinado a Veterinários e estudantes de Medicina Veterinária. Com os formadores João Figueiredo Costa, Marta García Piqueres e Mar de Echevarría Ruiz-Oriol.

Apresentação

A ANEID, Lda. tem o prazer de apresentar o curso de aplicação da banda neuromuscular Vetkin em equinos.

A técnica de aplicação da banda neuromuscular tornou-se uma técnica indispensável na prática diária.

No ser humano, um método que agiliza o processo de recuperação do corpo, e que se tornou muito popular e útil entre pacientes e profissionais.

Também na área de medicina veterinária se tem vindo a implementar esta técnica com os mesmos objetivos que no ser humano e com muito bons resultados.

A banda neuromuscular atua eliminando a pressão sobre os nociceptores, oxigenando o tecido e restabelecendo o tónus muscular fisiológico, produzindo assim os seguintes efeitos:

¨ Activação dos sistemas analgésicos endógenos

¨ Suporte à contração ou relaxamento muscular

¨ Estimulação do sistema linfático e vascular

¨ Suporte articular

¨ Estimulação do sistema nervoso

O início de cada técnica é sempre o mesmo, e deste modo, o fisioterapeuta e médico veterinário que conheçam o conceito e dominem a técnica poderão aplicar em qualquer zona do corpo. Para uma correta aplicação desta técnica é essencial compreender a anatomia e biomecânica do cavalo.

No cavalo de desporto, a banda neuromuscular é aplicada tanto para a prevenção de lesões como para a otimização do potencial físico e tratamento de doenças no contexto dos programas de reabilitação. Assim, as suas aplicações são múltiplas, e hoje é considerada uma das ferramentas essenciais.

Objectivos

Facultar os conhecimentos, atitudes e experiência necessárias para a aplicação da banda neuromuscular na prática diária em fisioterapia equina.

Os cursos de aplicação da banda neuromuscular em equinos, utilizando a banda Vetkin, são concebidos para veterinários e estudantes de medicina veterinária. Os formadores são profissionais com experiência em veterinária e fisioterapia, especializados em ortopedia. Este curso é de um dia, com a duração de 8 horas, que combinam (40%) de teoria e (60%) de prática.

Inscrições abertas até 29 de Maio de 2017 através do email formacao@aneid.pt