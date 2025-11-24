Abdel Saïd e Rome Gladiators, vencedores das finais do LGCT e da GCL nos Playoffs de Praga (VÍDEO)

Após a vitória no sábado do cavaleiro belga de origem egípcia Abdel Saïd no Super GP do Longines Global Champions Tour com a magnífica Bonne Amie, seguido pelo francês Simon Delestre com Cayman Jolly Jumper e pelo britânico Scott Brash com “Hello Chadora Lady”, o domingo iria decidir qual das seis equipas previamente classificadas para a Final da Super Cup da Global Champions League sairia vencedora. O título da temporada 2025 acabou por ir para os Rome Gladiators, que terminaram à frente dos Valkenswaard United, segundos, e dos New York Empire, terceiros.

Os Playoffs de Praga não faltaram ao seu encontro anual com o espetáculo neste final de temporada, apresentando um dos concursos mais esperados e emocionantes do ano. Após as provas de quinta e sexta-feira, nas quais as dezasseis equipas que compõem a GCL se defrontaram nos quartos de final e nas semifinais, domingo seria o grande dia da competição por equipas. Apenas as seis melhores após as duas provas anteriores disputariam tudo na O2 Arena de Praga, capital da República Checa e sede este ano da última etapa da temporada do LGCT, depois da Final em Riade (Arábia Saudita) exatamente três semanas antes.

Uma prova extremamente complicada a 1,60 m, incrivelmente bem desenhada pelo chefe de pista italiano Uliano Vezanni e julgada sob o critério de duas rondas, encerrava o programa competitivo da etapa checa. O chefe de pista esteve brilhante ao longo do fim de semana, aplicando em cada momento o nível de exigência justo e necessário conforme a natureza de cada prova. Percursos exigentes, difíceis e técnicos, mas ao mesmo tempo francos e sem ratoeiras, demonstrando o profundo conhecimento da situação e do nível da competição.

Apenas três duplos percursos sem faltas num total de trinta e seis entradas em pista (dezoito cavaleiros em duas rondas), com surpresas inesperadas como a do campeão olímpico o alemão Christian Kukuk e “Checker 47”, que, após um zero na primeira ronda, terminaram com 20 pontos na segunda (16+4), devido a problemas na interpretação da distância. Depois de o ruço cometer o primeiro derrube, vimos o cavalo ficar muito irritado com o toque, impedindo o cavaleiro de percorrer toda a linha e obrigando-o a abandonar o salto.

Os três únicos duplos zeros ficaram a cargo de três super cavaleiros: Peder Fredricson (SWE) com o experiente “Alcapone des Carmille”, o genial Scott Brash (GB) com o incansável “Hello Jefferson”, e uma nova estrela, Maximilian Weishaupt (GER), o mais jovem dos Weishaupt, que se consagrou em Praga após uma belíssima lição de equitação.

Vitória para os Rome Gladiators (by Cavalleria Toscana) com um total de 12 pontos (4/8) e uma formação composta por Emanuele Gaudiano (ITA), Yuri Mansur (BRA) e Peder Fredricson (SWE). Segundo lugar para os Valkenswaard United com 28 pontos (20/8) e a equipa formada por Marcus Ehning (GER), Hans-Dieter Dreher (GER) e o jovem Gilles Thomas (BEL). E o terceiro lugar foi para os New York Empire (by Lugano Diamonds) também com 28 pontos (16/12), mas mais lentos do que os United, com a formação composta por Denis Lynch (IRL), Bertram Allen (IRL) e Scott Brash (GB).

Um impressionante final de temporada, no qual foram distribuídos mais de 11 milhões de euros em prémios, e que mais uma vez marcou o seu lugar anual na história.