A procura pelo berço da domesticação do cavalo continua… 23 Setembro, 2020 9:36

Ao contrário do que se pensava, os primeiros cavalos domésticos podem não ter surgido na Anatólia.

Antes, acreditava-se que os primeiros cavalos domesticados teriam surgido na região da península anatoliana, no entanto, um estudo que analisou vestígios genéticos antigos dos cavalos, sugere outra hipótese.

Ao contrário do que se pensava, o estudo trouxe a ideia de que estes cavalos teriam sido importados na Anatólia – que constitui a maior parte da República da Turquia – e na região do Cáucaso, próxima da Eurásia, durante a Idade do Bronze, cerca de 2000 AC.

A pesquisa foi divulgada num artigo na revista Science Advances, liderada por Silvia Guimarães do Institut Jacques Monod, de Paris, que reuniu um grupo de cientistas de vários países europeus.

As descobertas apresentadas sugerem que os cavalos domésticos tenham sido importados na Anatólia, onde conviviam com cavalos e burros selvagens locais. Além disso, os cientistas encontraram o primeiro indício genómico mais antigo de uma mula no sudoeste da Ásia, que datava entre 1.100 e 800 AC.

Segundo os dados publicados, linhagens genéticas, que apareceram por volta de 2.000 AC, ainda podem ser identificadas em cavalos domésticos atualmente, em vez de se desenvolverem exponencialmente ao longo do tempo, como deveria ser se essas mudanças tivessem surgido na Anatólia.

“Identificámos um padrão de mudança genética que não reflete um processo gradual envolvendo a população local, mas sim um aparecimento repentino em 2.000 AC de linhagens não locais que ainda estão presentes em cavalos domésticos”, afirmaram os cientistas, que ainda acreditam que as regiões próximas do Mar Negro sejam a origem mais provável para os cavalos domesticados.