A Liga Longines FEI Taça das Nações 2021/2022 regressa a Abu Dhabi

Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos), vai acolher a primeira etapa da série Longines FEI Jumping Nations Cup 2022 no próximo fim de semana. Haverá dez etapas classificatórias até à final mundial de 2022 em Barcelona no fim de Setembro.

Esta a única etapa disputada no Médio Oriente e vai contar com a participação de oito países.

A Grã Bretanha terá uma equipa composta apenas por três atletas, William Funnell, Georgia Tame e Donald Whitaker. Todos os restantes países enviam quatro atletas, incluindo o Egipto, Alemanha, Irlanda, Jordânia, Arábia Saudita, Síria e os anfitriões.

As dez etapas de nível CSIO5*, e as etapas dois, três e quatro disputam-se na América do Norte/Central e Caribe com dois lugares de classificação em jogo. A primeira realiza-se em Coapexpan no México em Março, seguida de San Juan Capistrano (Califórnia-USA), em Maio e Vancouver (Canadá) em princípios de Junho.

A seguir será a Divisão 1 da Europa que começa em St. Gallen na Suíça antes de passar por Sopot na Polónia e Roterdão na Holanda, em finais de Junho. Falsterbo na Suécia e Hickstead na Grã Bretanha serão os últimos anfitriões em Julho, e todos estes eventos proporcionarão uma plataforma de selecção perfeita para o Campeonato do Mundo ECCO FEI 2022 que começa em Herning, Dinamarca, uma semana depois. A última classificativa da Divisão 1 vai decorrer em Dublin, Irlanda, em 19 de Agosto.

Pela terceira vez, a final da Longines FEI Jumping Nations Cup terá lugar no Real Club de Polo de Barcelona (Espanha) de 29 de Setembro a 2 de Outubro de 2022.

Competem na Divisão 1, dez países: Bélgica, Republica Checa, França, Grã Bretanha, Alemanha, Irlanda, Holanda, Noruega, Suíça e Suécia.