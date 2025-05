A história de Nick Skelton chega à Netflix e Amazon Prime (VÍDEO)

O documentário “Big Star: The Nick Skelton Story” revisita a extraordinária carreira do cavaleiro britânico que fez história ao conquistar a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio 2016, aos 58 anos, ao lado de seu lendário cavalo Big Star. Após ser lançado nos cinemas do Reino Unido, o filme chega agora às plataformas de streaming Netflix e Amazon Prime no dia 1 de junho.

Nick Skelton, uma verdadeira lenda do hipismo britânico, é o protagonista deste emocionante documentário dirigido pela Dartmouth Films. Lançado no Reino Unido em 15 de abril de 2025, o filme narra a inspiradora trajetória de Skelton — dos seus humildes começos até a consagração olímpica — numa jornada marcada pela dedicação, coragem e pela profunda ligação com o garanhão KWPN Big Star.

Uma história de perseverança e superação

A produção oferece um retrato íntimo da vida de Skelton, que começou a montar aos 18 meses de idade, e já conquistava medalhas em campeonatos europeus juvenis aos 17 anos. A sua carreira, no entanto, não foi isenta de obstáculos: em 2000, sofreu uma grave lesão que lhe fraturou o pescoço e o forçou a afastar-se temporariamente das competições. Demonstrando notável resiliência, Skelton regressou ao desporto em 2002 e, anos depois, alcançou o auge da glória ao conquistar o ouro individual no Rio 2016 — feito que o tornou o campeão olímpico britânico mais velho em mais de um século.

“Big Star: The Nick Skelton Story” estará disponível nas principais plataformas de streaming internacionais a partir de 1 de junho de 2025. Em Portugal, o documentário poderá ser assistido na Netflix e na Amazon Prime Video.