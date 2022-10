A Herança Equestre da Hermès celebrada num relógio

O lançamento do novo Apple Watch Series 8 coincide com o anúncio de uma nova colaboração com a casa de moda francesa Hermès.

A nova coleção inspira-se na tradição equestre da marca criada por Thierry Hermès no século XIX, introduzindo duas novas pulseiras: a H Diagonal, mais desportiva, que cria um padrão do ‘H’ da marca através de micro perfurações; a Gourmette Metal, uma corrente em aço inoxidável e em pele que dá uma volta dupla em torno do pulso.

Outra das novidades é a watch face Luck Horse, que pode ser instalada no Apple Watch, que celebra a herança equestre da marca com uma animação de um cavalo que dorme quando o pulso está para baixo e que se movimenta quando o pulso é erguido.

A nova coleção surge de uma colaboração entre as duas marcas iniciada em 2015. Em Portugal, o site da Apple não contempla, para já, o modelo de colaboração do relógio entre as duas marcas, mas as pulseiras podem ser adquiridas separadamente e posteriormente montadas no smartwatch. Na loja online da Hermès, o preço das pulseiras começa nos €519, indo até aos €899.