Decorreu no passado dia 25 de Maio na ExpoÉgua – Golegã, mais uma iniciativa da Associação do Cavalo de Raça Luso-Árabe (ACRLA) sobre o tema “A Funcionalidade do Cavalo Luso-Árabe“

Estiveram presentes criadores e proprietários de cavalos que fizeram diversas demonstrações exemplificando a funcionalidade e a versatilidade desta Raça.

Participaram os cavalos HERMOSO DOS CEDROS com João Bretes, LUQUE com Luis Brito Paes, GINJA DO ARNEIRO com André Justino, CARVÃO com Maria do Carmo D’Almeida e a égua afilhada BARONESA com a poldra PRINCESA. Cavalos estes de elevadíssima qualidade e de extrema importância pela sua funcionalidade no Ensino, na Equitação de trabalho, na Equitação Tradicional Portuguesa e no Toureio, sendo uma forte mais valia para a raça.

Presentes neste evento em representação da associação esteve a criadora Engª. Maria Lopes Aleixo em representação da DGAV a Dra. Susana Pombo e Don Felipe Morenes Gil em representação da Associação do Cavalo Hispano-Árabe, tendo ficado um futuro acordo de parceria entre as duas associações com o objetivo de agilizar e trabalhar pontos comuns respeitantes ás duas raças.

A associação agradeceu à Câmara Municipal da Golegã, na pessoa do seu Presidente, Dr José Veiga Maltez pelo convite que lhes foi endereçado e reforçou a importância destes eventos como forma de divulgação do Cavalo de Raça Luso-Árabe no Mundo Equestre.

