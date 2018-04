A despedida emotiva de «Winningmood» (VÍDEO)

Com 19 anos, o garanhão belga Winningmood foi retirado neste sábado à noite (14/04), da alta competição numa emocionante despedida que decorreu na AccorHotels Arena em Paris.

Winningmood (Darco x Cassini), após uma carreira desportiva fantástica, montado pela luso-brasileira Luciana Diniz, saltou neste sábado o seu último percurso sem faltas, sendo depois homenageado na presença do seu proprietário, Edouard de Rothschild, do seu primeiro cavaleiro Ludo Philippaerts e do seu “groom” Vlademir Wickert entre outros membros chave da equipa.

Winningmood vai cumprir funções de reprodutor no Haras du Meautry em Deauville, França.

Veja o vídeo clip da despedida AQUI