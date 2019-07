A Arte Equestre ao mais alto nível 24 Julho, 2019 20:38

No próximo dia 26, 6ª feira, às 21:30, vai ter lugar no Picadeiro Henrique Calado, na Calçada da Ajuda, em Belém, Lisboa, a Gala Esplendor de Arte Equestre.

Integrado no programa do 40º Aniversário da Escola Portuguesa de Arte Equestre, este espectáculo, que é um hino à cumplicidade e harmonia que acompanha a relação histórica entre o Homem e o Cavalo, junta a Escola Portuguesa de Arte Equestre, Luís Valença e o Centro Equestre da Lezíria Grande que se apresentarão tanto com números individuais, como com números em conjunto, especialmente preparados para este evento.

Desenhada para aliar a cultura e a música com as artes equestres, esta gala será um espectáculo diferente de todos os criados até hoje e contará com evoluções ao som de piano tocado ao vivo, um número com cavalo e bailarina e um quadro executado ao ritmo de um poema.

O espectáculo é para todas as idades e os bilhetes estão à venda nos locais habituais ou AQUI