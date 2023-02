A 6ª edição do CDI3* do Estoril arranca sexta-feira

Entre 17 e 19 de Fevereiro, o Centro Hípico da Costa do Estoril, recebe a 6ª edição do CDI3*, CDI2*, CDIJ, CDIY, CDIP, CDIU25, CDICh, CDIYH que vai contar com a participação de 40 conjuntos em representação de 13 países. Paralelamente realiza-se um CDE.

Organizado pelo Centro Hípico da Costa do Estoril, a iniciativa conta com o apoio da Federação Equestre Portuguesa, IPDJ e Câmara Municipal de Cascais assumindo uma posição importante no calendário nacional de Dressage em 2023.

O júri será composto por Vincenzo Truppa (Ita) (5*) presidente, Fouad Hamoud (Alg) 4*, Frederico Pintéus (Por) 4*, Alexandre Lacerda Leão (Bra) 3*, Eduard de Wolff van Westerrode (Hol) 5* e Peter Holler (Ale) 5*.

Confira a lista de participantes AQUI