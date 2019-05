99º CSIO LISBOA: Rodrigo Giesteira Almeida sobe ao lugar mais alto do pódio 31 Maio, 2019 8:30

Arrancou nesta quinta-feira, o 99º CSIO*** de Lisboa, no Hipódromo do Campo Grande, com o cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida a levar a melhor sobre a concorrência na prova grande, qualificativa para o Grande Prémio que se disputa no próximo domingo.

Montando o garanhão belga Kafka Vd Heffinck (x Calvaro), Rodrigo Giesteira Almeida registou o melhor tempo (59,20s), dos 21 conjuntos que terminaram a Tabela A ao cronómetro (1,50m), sem faltas. O belga Dries Dekkers foi segundo classificado com D & J Havana (60,70s) e o francês Max Thirouin foi terceiro com Jewel de Kwakenbeek (61,21s).

Classificaram-se ainda os portugueses António Matos Almeida (Apache de Liam) em 9º; Francisco Fleming de Oliveira (Ego de Clinton) em 14º e João Chuva (HHS Washington) em 15º lugar.

Na prova média (1,45m) os italianos destacaram-se, pertencendo o triunfo a Eugenio Grimaldi com o SF Scara Mouche seguido da sua compatriota Francesca Ciriesi com Little Lord. O espanhol Sergio Alvarez Moya ocupou o 3º lugar com Astrale de Launay enquanto João Chuva alcançou o 4º lugar montando Antonio. Destaque para as prestações de Luis Ferreira com Cegina du Mirador Z que ficou em 6º e de João Marquilhas que conseguiu o 11º lugar montando Glamour ES nesta prova disputada em Duas Fases.

O francês Pierre Marie Friant foi o vencedor da prova pequena disputada ao cronómetro (1,40m) montando a égua SF Bianca Star. Em segundo lugar ficou classificado o britânico Graham Gillepsie com Calvaro’s Up to date e o colombiano Andres Penalosa fechou o pódio com o garanhão So Osilesu. O português Duarte Seabra ficou às portas do pódio em 4º lugar com All About Fernhill.

Classificaram-se ainda nesta prova, Luís Sabino Gonçalves (Biloba des Chaines) em 8º lugar; Duarte Seabra (Secret Fernhill) 9º; José Maria Godinho Carvalho (Romeo de La Loge) 10º; Rodrigo Giesteira Almeida (Roscoe) 13º e Norberto Ell (Cardenta) em 15º lugar.

As provas da jornada inaugural foram patrocinadas pela Equievents, Vista Alegre e Câmara Municipal de Lisboa.

TAÇA DAS NACÕES FEI – DIVISÃO 2

O 2º dia de provas nesta sexta-feira começará pelas 09h00; destaque para a Taça das Nações FEI que se disputará pelas 18h00 (1ª mão) e 21h30 (2ª mão).

São 11 equipas da Divisão 2, que vão participar na Taça das Nações FEI, por ordem de saída: Portugal, Grã Bretanha, França, Hungria, Irlanda, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Colômbia, Itália e Coreia.

A representação portuguesa, nesta prestigiosa prova estará a cargo de, António Matos de Almeida, Duarte Seabra, Luís Sabino Gonçalves, Rodrigo Giesteira Almeida e Hugo Carvalho e como Chefe da Equipa o Engº João Moura.