99º CSIO Lisboa: Rodrigo Giesteira Almeida conquista o Grande Prémio 2 Junho, 2019 21:47

O CSIO3* de Lisboa terminou este domingo com o triunfo do cavaleiro português Rodrigo Giesteira Almeida no Grande Prémio patrocinado pela Sociedade Hípica Portuguesa.

Montando o KWPN GC Chopin’s Bushi de 13 anos, Rodrigo Giesteira Almeida realizou dois percursos sem faltas, completando o da segunda mão em 41,06 segundos. O italiano Robert Prandi foi segundo classificado com Maximo Del Castegno (45,00 s) enquanto o francês Pierre Marie Friant completou o pódio com Urdy D’Astree, penalizando 4 pontos na segunda mão em 40,11s.

Foram 10 os cavaleiros portugueses que participaram neste Grande Prémio, entre 50 conjuntos inscritos em representação de 10 nações, numa prova com “prize money” de 50.700€ e disputada em Duas Mãos diferentes, tendo acesso à segunda mão os melhores 25% de conjuntos da 1ª mão.

O percurso, com uma altura máxima de 1,60m esteve a cargo do chefe de pista português Bernardo Costa Cabral, que desenhou um traçado de acordo com a dificuldade exigida à importância da prova, e no qual alguns cavaleiros tiveram problemas (4 retiraram, 1 foi eliminado na 1ª mão e 1 optou por retirar na 2ª mão), mas mantendo o espectáculo sempre vivo, proporcionando bons momentos à assistência.

Pelo lado dos portugueses, Luis Sabino Gonçalves com Unesco du Rouet, Duarte Seabra com Fernhill Curra Quinn, Hugo Carvalho com Vichy du Puits e Alexandre Faustino com Benhur de Salinas conseguiram passar à segunda mão, tendo Luís Sabino Gonçalves terminado em 8º lugar (0/8-40,29s) e Duarte Seabra em 9º (0/4-41,69s). Classificaram-se ainda, Hugo Carvalho em 11º e Alexandre Faustino em 12º lugar.

Rodrigo Giesteira Almeida conquistou também o prémio para melhor cavaleiro português do Grande Prémio, cabendo ao cavalo Ego do Clinton de Francisco Fleming Oliveira a distinção de melhor cavalo nacional do certame.

Com a disputa do Grande Prémio, a Sociedade Hípica Portuguesa deu por encerrada a 99ª edição do CSIO de Lisboa, que mais uma vez teve como palco o Hipódromo do Campo Grande, o qual esteve repleto de um público aficionado.

Este CSIO que dignificou a comissão organizadora e que nos proporcionou momentos de grande competitividade e emoção, será um óptimo cartão-de-visita para a próxima edição deste Concurso de Saltos Internacional Oficial de Lisboa que celebra 100 anos em 2020.

