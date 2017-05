97º Concurso de Saltos Internacional de Lisboa 9 Maio, 2017 16:30

Em Maio o Hipódromo do Campo Grande recebe a elite dos cavaleiros nacionais e internacionais, em mais uma edição do CSIO*** de Lisboa.

Este evento, organizado pela Sociedade Hípica Portuguesa, vai decorrer de 25 a 28 de Maio sendo o mais antigo CSIO do mundo realizado no mesmo local.

Integrado no calendário da Federação Equestre Internacional (FEI), o CSIO de Lisboa conta com 4 provas pontuáveis para o Ranking Mundial FEI Longines e Taça das Nações FEI. O Grande Prémio e Taça das Nações são provas qualificativas para os Campeonatos da Europa 2017, pelo que este espectáculo de alto nível desportivo é considerado uma referência no calendário equestre internacional e um evento de grande interesse turístico na cidade de Lisboa.

Com a presença habitual de cerca de 75 cavaleiros, em representação de mais de 15 países, num total próximo de 200 conjuntos participantes.

Confira a lista de cavaleiros nacionais apurados AQUI