CSI5*-W IFEMA: Hino Nacional soa duas vezes em Madrid 30 Novembro, 2019 9:14

Triunfo da cavaleira olímpica portuguesa Luciana Diniz, na prova grande do CSI5*-W de Madrid montando Vertigo du Desert. Luciana ganhou esta prova nocturna ao cronómetro com obstáculos a 1,55m sem faltas, em 57,28s, menos sessenta e sete centésimos de segundo que o italiano Emanuelle Guadiano, segundo classificado, com Chalou (57,95s). O francês Simon Delestre completou o pódio com Hermes Ryan (58,90s).

O CSI de Madrid arrancou esta sexta-feira de manhã, com a vitória de Luís Sabino Gonçalves com Unesco du Rouet na prova ao cronómetro a 1,40m do CSI2*. Luis conseguiu completar o percurso no tempo imbatível de 53,34s, numa prova onde apenas 14 conjuntos terminaram com zero pontos. Na segunda e terceira posições ficaram classificados os espanhóis Marco Juncadella Hohenlohe com Urbain des Grezils e Ismael Garcia Roque com Juncadella.

Destaque ainda para a prestação dos portugueses, Bernardo Ladeira com Dento e Mário Prieto com Estoril, que alcançaram o 5º e 7º lugares nesta prova disputada por 38 conjuntos.

A jornada terminou com a prova seis barras, ganha pelo alemão Marcus Ehning ao superar sem faltas 1,95m com A la Carte NRW.

