9 Portugueses inscritos no Campeonato da Europa de Raides 2021 6 Setembro, 2021 14:08

Entre os dias 6 e 11 de setembro, vai decorrer em Ermelo, Holanda, o Campeonato da Europa de Raides de Seniores e o Campeonato do Mundo de Juniores e Young Riders.

A participação portuguesa no escalão de seniores está a cargo de Ana Margarida Costa com Vulcane de Crouz, Pedro Godinho com Colorado la Majorie, Rui Lanternas com Alcantava, Leonor Moreira com Tejo du Cambou e João Maria Moura com Gaiato.

Já no escalão de Juniores e Young Riders, participam Miguel Barradas com Indico de Rio Frio, Nuno Cordovil Cabral com Iguazu de Iberica, João Afonso Comenda com Forcado dos Hospitais e Filipe Prezado Costa com Xiada-Carkeija F-V.

Os cavaleiros portugueses são acompanhados pelo Chefe de Equipa, Vasco Avó e o veterinário João Pedro Candeias.

Com o intuito de alcançar bons resultados e levar as cores nacionais além-fronteiras, a Federação Equestre Portuguesa continua a apostar na participação de cavaleiros e em qualificações sistemáticas e participações competitivas, quer a nível nacional como internacional.