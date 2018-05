9 Jovens promessas participam no CSIOY da Juventude em Fontainebleau 2 Maio, 2018 18:42

Realiza-se de 3 a 6 de Maio o CSIOY da Juventude em FONTAINEBLEAU (França) que conta com a presença dos seguintes cavaleiros:

CSIO Children:

ALEXANDRA BERNARDINO com Chwupdiewup e Queeni de Beaufour

JOÃO PATRÍCIO com Quattu

DANIELA PEREIRA RODRIGUES com Diamant Wetts

CARLOTA PIRES TOMÁS com Evita J e Harmony do Casal

CSIO Juniores:

JORGE ESCUDEIRO com Elias P e Erika van de Zuethoeve

CSIO Young Riders:

MAFALDA COSTA MARQUES com El Tintoreta T e Escudee

CSI under 25:

JOEL PINTO MENDES com Cougar e Lux but don’t Touch

JORGE ESCUDEIRO com Daddy Cool JHT

VASCO ESCUDEIRO com Chasse Spleen Z

MIGUEL VIANA – Chefe de Equipa

HUGO MATIAS – Médico veterinário