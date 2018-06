Irlanda ganha a Taça das Nações de Langley (VÍDEO) 4 Junho, 2018 14:22

Este fim-de-semana, e em paralelo com o CSIO5* de St. Gallen e o CSIO3* de Lisboa, Langley (Canadá), acolheu uma etapa da Taça das Nações. A Irlanda foi a grande protagonista, tal como aconteceu em Lisboa, batendo o Canada, México, Estados Unidos e Brasil.

Enquanto o irlandês Trevor Breen (Bombay) brilhava na Taça das Nações de Lisboa com o único duplo percurso sem faltas, a formação irlandesa composta por Daniel Coyle (Cita), Richie Moloney (Carrabis Z), Brian Cournane (Dino) e Conor Swail (Rubens LS La Silla) fizeram soar o hino irlandês no Canadá. Assim a equipa irlandesa obteve uma brilhante vitória no CSIO de Langley, tendo Richie Moloney registado o único duplo percurso sem faltas.

O Canadá foi segundo classificado (18 pontos) enquanto a formação do México ocupou o terceiro lugar com 25 pontos.

Resultados AQUI