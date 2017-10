8 Cavaleiros portugueses a competir além-fronteiras

Este fim-de-semana são 8 os cavaleiros portugueses de saltos de obstáculos que saltam no estrangeiro a representar a bandeira das quinas, nos internacionais de Saint Lô (França), Oliva Nova e Mijas (Espanha) e Verona (Itália).

CSI3* SAINT LÔ (França) de 24 a 29 de Outubro

Duarte Romão com Utopie d’Bonneville (CSI3*)

Duarte Romão com Duchesse de la Tour Vidal e Upercut d’Ajon (CSI2*)

Mais informações em:

www.csi-saintlo.com

CSI2* OLIVA (Espanha) de 24 a 29 de Outubro

NUNO TIAGO GOMES com Disco e Joyeuse de Messitert

JOÃO PEDRO GOMES com Fonka

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Dhalita e Baldano

CSI1* OLIVA (Espanha) de 24 a 29 de Outubro

JOÃO PEREIRA COUTINHO com Nelson du Biolay e Folie du Balou

CSIYH* OLIVA (Espanha) de 24 a 29 de Outubro

JOÃO PEDRO GOMES com Ashes and Snow, Hong Kong e Malavaletto P

Mais informações em:

www.metoliva.com

CSI2* MIJAS (Espanha) de 24 a 19 de Outubro

RUBEN PEREIRA GOMES com Quatro Z, Tresor Derick, Ultimo de Vains, Ulysse de Ravalet, Un Amour des Lacs e Vanessa

CSIYH MIJAS (Espanha) de 24 a 19 de Outubro

RUBEN PEREIRA GOMES com Balzane de Seves e Brahman un Prince

Mais informações em:

www.costadelsoltour.com

CSI2* OPGLABBEEK (Bélgica) de 26 a 29 de Outubro

GONÇALO BOURBON com Calorie vh Marienshof

RODRIGO MORGADO com Emiel, Eviva e Tasmina des Terdrix

Mais informações em:

www.sentowerpark.com

CSIP VERONA (Itália) de 26 a 29 de Outubro

MOLLY HUGHES BRAVO com Carrickaduff Pet

Mais informações em:

www.jumpingverona.it