758 Cavalos no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos – Lanaken (Bélgica)

De 21 a 25 de Setembro em Zangersheide, Lanaken (Bélgica), será o centro do mundo de saltos de obstáculos. O FEI WBFSH Jumping World Breeding Championship for Young Horses é o evento de encerramento do verão. Inimitável, ele evidencia a interconexão do desporto, criação e comércio de cavalos para uma audiência mundial. Neste Campeonato do Mundo de Cavalos Novos, cavalos de cinco, seis e sete anos, competem pelos títulos mundiais! E as vitórias contam; o pódio proporciona aos vencedores a aura de um título mundial, além de um prémio para o criador e o cavaleiro.

O evento contará com a participação dos seguintes conjuntos nacionais:

Rodrigo Giesteira Almeida – CALIEF TOPFOK e IMPOSANT VAN DE RENGER (Sires of the World)

Gonçalo Azevedo e Silva – COUP D’AMOUR DE GOEDEREEDE Z

Pedro Miguel Gonçalves Silva – CELESTA FROM SECOND LIFE Z

Molly Hughes Bravo – HHS MERCEDES

Francisco Rocha – LIRIO DO BELMONTE, LORDE DO BELMONTE e LANZAROTE DE MUZE (Sires of the World)

Rafael Guimarães Rodrigues – MARQUES

Estão inscritos neste campeonato, 441 atletas, 758 cavalos de 42 países.

