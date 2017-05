CHCE: Resultados do Concurso de Dressage Nacional 2017 29 Maio, 2017 13:36

O Centro Hípico da Costa do Estoril recebeu no fim-de-semana de 27 e 28 de Maio, o Concurso Dressage Nacional (CDN) e uma Poule.

No ano transacto a FEP incluiu o Regulamento de Póneis no Regulamento Nacional de Dressage, viabilizando assim que as provas de póneis passassem a fazer parte dos circuitos nacionais, tal como acontece nos outros países.

Entre 2012 a 2016 aperfeiçoou-se a competição em póneis que, até então, era praticamente inexistente em Portugal. Depois de um trabalho de 5 anos, onde se elaborou um regulamento e se cativou atletas e organizações, o passo seguinte passou pelo reconhecimento deste trabalho na FEP.

Hoje existem crianças com muito à vontade em pista e póneis com alguma qualidade, pelo que lhes permite competir no mesmo concurso em que competem aqueles que são os seus ídolos. É seguramente um incentivo para estes jovens cavaleiros, trará mais público às pistas além de constituir mais um passo para o desenvolvimento da Dressage em Portugal.

Resultados

Póneis Infantil 1: Salomé Bartz com Obelix venceu nos dois dias conseguindo 66,067% e 68,533%. Guilherme Conchinhas foi segundo classificado com XS nos dois dias (64,400% e 66,900%). Alice Nogueira em terceiro lugar com Divino no sábado (64,367%). No domingo foi Marta Monteiro que conquistou o terceiro lugar com Obelix (66,267%). Participantes 4.

Para-Dressage Grau I Team: Ana Mota Veiga com Convicto LV venceu nos dois dias conseguindo as excelentes médias de 71,133% e 70,667%. Participantes 3.

Para-Dressage Grau III Team: Maria Inês Teixeira montando Lycomede foi a vencedora nos dois dias, tendo obtido 64,667% e 65,833%. Participantes 2.

Grande Prémio: Rodrigo Torres venceu com Califa no sábado (69,500%) e no domingo o vencedor foi Pedro Mendes com Zodiac dos Diamantes (66,933%). Participantes 3.

Cavalos Novos 6 Anos Preliminar: Manuel Vinagre, o único participante nesta categoria, com Guitarra, no sábado e domingo alcançou as excelentes médias de 72,000% e 74,800% respectivamente.

Cavalos Novos 7 Anos Preliminar: Maria Amaral e Gronskovlund’s Romeeo pontuaram 76,200% no sábado.

Young Riders Team: Luís Valença Cardoso com Xeque-Mate venceu nos dois dias tendo pontuado 66,287% e 69,433%. Participantes 4.

Prix St. Georges: Filipe Canelas Pinto montando Fortuna 424 foi o vencedor nos dois dias tendo conseguido 69,767% e 68,533%. Participantes 4.

Prova Preliminar Children A: Rita Carrasqueira com Bjirmen’s Jurgen pontuou nos dois dia 69,000% e 69,660%. Participantes 2.

Juniors Team: Esta categoria que contou com 8 participantes, teve como vencedora no sábado Melanie Bartz com Delgado (66,800%). No domingo Maria Carmo Marcelino foi a vencedora com Tim (66,267%).

Prova Complementar 2: Miguel Duarte Rico com Fado venceu esta reprise no sábado com 64,800%. No domingo a vencedora foi Margarida Dias com Banqueiro (66,867%). Participantes 4

Prova Média 2 (Juvenis): Lisa-Caroline Bartz venceu no sábado com Hemingway B (66,300%), e no domingo Francisca Castro Monteiro com Weserprinz 3 foi a vencedora (67,733%).

Prova Média: Inês Rebelo com Coalho pontuou nos dois dias, 63,367% e 63,767%. Participantes 5.

Prova P 2: Ana Rita Santos montando Itálico venceu esta reprise no sábado com 66,533%. No domingo Filipe Defretin com Tess foi o vencedor (67,267%). Participantes 8.

Prova E 2: Silvia Graça com Xá a única participante nesta categoria conseguiu no sábado e domingo as médias de 57,633% e 60,033%.

Resultados – Sábado

Resultados – Domingo