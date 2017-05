Resultados da II Jornada da Taça de Portugal de Dressage 2017 10 Maio, 2017 17:52

A segunda das 5 jornadas que se disputam em 2017 com vista à final da Taça de Portugal de Dressage teve lugar no passado fim-de-semana em Coimbra, e contou com cerca de 30 conjuntos nos vários níveis. Destaque para o nível Intermediária I e Prix St. Georges (reservado a cavalos com o mínimo de 7 anos) com 10 inscritos.

Preliminar 2 & 3

Boas prestações de Mafalda Albergaria quem montando Idílico de ETS tendo subido ao pódio nos dois dias, conquistando dois primeiros lugares com as médias de 71,36% e 69,93%.

Elementar 2 & 3

Luis Carlos Azeitona venceu nos dois dias com Hipparion conseguindo as excelentes médias de 72,33% e 71,11%. Maria Carlota Mota ocupou a segunda posição com Hábil no sábado (69,94%) e no domingo foi Miguel Magalhães que foi segundo classificado com Saratov JNK (70,94%). Nuno Chaves Almeida com Hagen’s Plus ocupou a terceira posição no sábado (69,61%) e no domingo foi Maria Carlota Mota com Hábil a terceira classificada com a média final de 70,72%. A registar que nesta prova reservada a cavalos de 5 anos, quatro conjuntos pontuaram acima dos 70%.

Média 2 & 3

Na reprise Média reservada a cavalos de 6 anos, venceu Ricardo Alexandre Ramalho com Gepeto, conseguindo 67,81% e 66,71% nos dois dias.

Complementar C 2 & 3

Luis Carlos Azeitona foi o vencedor com Fazenda no sábado (67,86%) e no domingo (68,42%).

Prix St. Georges & Intermediária I

Nas reprises Prix St. Georges e Intermediária I reservadas a cavalos com o mínimo de 7 anos, venceu Nuno Chaves de Almeida com a debutante El Romana nos dois dias com as excelentes médias de 70,83% e 71,45%. Ricardo Moura Tavares foi segundo classificado no sábado com Baluarte da Brôa (68,73%) enquanto Raquel Falcão que se estreou com Elegante Plus foi segunda classificada no domingo conseguindo 68,68%. Filipa Carneiro ocupou a terceira posição montando Esmerilhão Sernadinha (67,89%) no sábado, e no domingo foi Ricardo Moura Tavares com Baluarte da Broa que ficou em terceiro lugar com a média final de 68,13%.

No Grande Prémio o vencedor foi Manuel Borba Veiga nos dois dias montando Ben-Hur da Brôa (69,97%) e com Bailarina da Brôa conseguiu a média final de 70%.

O Centro Hípico de Coimbra acolheu da melhor forma os 60 conjuntos que disputaram as reprises qualificativas para a Taça, assim como os conjuntos que participaram no CDN e Poule de ensino.

A III Jornada da Taça de Portugal vai decorrer de 29 de Junho a 2 de Julho próximo, durante a Feira do Cavalo de Ponte de Lima.

Resultados da II Jornada da Taça de Portugal AQUI