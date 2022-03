7 curiosidades sobre corridas de cavalos que desconhece

As corridas de cavalos têm uma longa história e é um dos desportos mais antigos a nível mundial, com origens que remontam a muitos séculos.

Nesse sentido, os cavalos são um dos animais mais famosos, sendo representados hoje em todos os tipos de mídia, desde filmes como “Andar. Montar. Rodeio.” na Netflix, em jogos como “Red Dead Redemption 2” para Xbox, ou até máquinas caça-níqueis em PokerStars Casino como Mustang Gold. Devido a esta popularidade contínua, decidimos trazer uma lista de 7 factos sobre a modalidade, que temos a certeza de que achará no mínimo muito interessante. Veja abaixo.

1. O primeiro desporto olímpico

É verdade. O primeiro desporto a ser considerado olímpico, em 680 AC, envolveu um cavalo. Especificamente uma corrida de carroças. (o ponto seguinte está ligado a este!)

2. Corridas de cavalos na Roma Antiga

Os romanos, na sua inimitável moda, tomaram este hábito e tornaram-no no mais popular dos espetáculos de entretenimento de massas encenados na Roma Antiga.

Por exemplo, o famoso terceiro imperador romano Calígula interessou-se por diferentes eventos e reestruturou o seu palácio em conformidade, principalmente pela sua paixão por corridas e jogos de dados – curiosamente, registra-se que ele até jogou dados no dia do funeral da sua irmã.

3. O desporto dos reis

As corridas de cavalos são famosamente chamadas “o desporto dos reis”. Em 1605, o Rei James I interessou-se pelo desporto de tal forma que o parlamento teve de o chamar a atenção para os seus deveres de rei.

O Rei James I fundou então o Newmarket como um resort real e começou a realizar lá corridas de cavalos. O seu filho, o Rei James II, fez de Newmarket a sede das corridas britânicas à medida que o desporto continuava a crescer.

A modalidade ganhou então muita popularidade entre os aristocratas e a realeza da sociedade britânica, ganhando então o apelido “The Sports of Kings”.

4. A velocidade mais rápida gravada por um cavalo de corrida é cerca 71 km/h

A velocidade mais rápida para um cavalo de corrida alguma vez registrada é cerca 71 km/h.

Os recordes mundiais do Guinness reconhecem o recorde como a maior velocidade de corrida registrada ao longo de dois furlongs.

O cavalo Winning Brew alcançou este recorde no Penn National Race Course em Grantville, Pensilvânia, a 14 de maio de 2008.

5. O cavalo mais caro alguma vez vendido foi um cavalo de corrida

O cavalo mais caro de sempre é um cavalo de corrida chamado Fusaichi Pegasus, vendido por 70 milhões de dólares. Foi no ano de 2000 que os famosos criadores irlandeses Coolmore Stud compraram o Fusaichi, fazendo dele o cavalo mais caro de sempre, batendo o recorde anterior de 40 milhões de dólares.

6. Nomes de cavalos de corrida de puro-sangue não podem ser aleatórios

Pode surpreender-se ao saber que se pensa muito na escolha de um nome para um cavalo de corrida puro-sangue. O registo de raça para cavalos de raça pura nos EUA e Canadá, chamado Jockey Club, estabelece diretrizes que devem ser seguidas à risca.

Se tiver um puro-sangue que esteja em processo de nomeação, pode submeter até seis nomes para o Jockey Club decidir. Aliás, não são só os puro-sangue, escolher nomes para cavalos é sempre interessante.

Mas não pode simplesmente selecionar quaisquer nomes, pois devem ter menos de 18 caracteres de comprimento, incluindo pontuação e espaços. E não pense que pode dar ao cavalo o nome de um famoso hipódromo porque isso também é proibido.

7. Cavalos de corrida de puro-sangue têm o mesmo dia de nascimento

Independentemente do dia de nascimento de um cavalo puro-sangue, será considerado um ano mais velho no dia 1 de janeiro do respetivo ano. Ao estabelecer uma data de nascimento padrão para todos os puro-sangue, é fácil determinar a aceitabilidade de cada cavalo para corridas com base na sua idade.

O 1 de janeiro foi escolhido porque a maioria das éguas entra no cio pouco depois do novo ano. O período de gestação dura cerca de 11 meses, o que significa que a maioria dos potros nasce na primavera, tornando o 1 de janeiro uma escolha prática para o seu aniversário comum.

Esta tradição começou em Inglaterra. Antes das corridas de cavalos profissionais se tornarem uma coisa, os proprietários colocavam os seus animais uns contra os outros sem ter em conta a idade, e a maioria tinha mais de quatro anos.

Nestes primeiros dias de corridas de cavalos, os britânicos não competiam durante os meses frios de inverno e só raramente na primavera. Por conseguinte, decidiram coletivamente que 1 de maio seria uma data de nascimento padrão para todos os puro-sangue.

Este aniversário padrão facilitou o trabalho de igualar animais de dois e três anos um contra o outro.

As corridas de cavalos têm então uma longa história, cheia de factos fascinantes. Quer seja um fã ou apenas alguém que admira cavalos, tem de admitir que este tipo de eventos é bastante excitante.

Além disso, é um desporto que cria histórias todos os dias!