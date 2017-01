CSI5*-W Zurique: Eduardo Alvarez Aznar brilha no Grande Prémio Taça do Mundo (VÍDEO) 30 Janeiro, 2017 8:24

Vitória surpreendente do espanhol Eduardo Alvarez Aznar no Grande Prémio Taça do Mundo de Zurique (Suíça).

Montando o SF Rokfeller de Pleville Bois Margot, Alvarez Aznar de 33 anos brilhou na 11ª etapa da Taça do Mundo de Saltos FEI 2016/2017, tendo registado o melhor tempo (36,20s) dos 5 conjuntos que terminaram o desempate sem faltas.

“Pleville, não é um cavalo que habitualmente pressiono no desempate, porém hoje optei por tentar a sorte e valeu a pena!” afirmou Aznar satisfeito após a prova. O austríaco Max Kuhner foi 2º classificado com Cornet Kalua (38,03s) enquanto o colombiano Carlos Enrique Lizarazo alcançou o 3º lugar com Adamara (38,43s).

Resultados: 1, Rokfeller de Pleville Bois Margot (Eduardo Alvarez Aznar) ESP 0/0 36.20; 2, Cornet Kalua (Max Kuhner) AUT 0/0 38.03; 3, Admara (Carlos Enrique Lopez Lizarazo) COL 0/0 38.43; 4, Utamaro D’Ecaussines (William Whitaker) GBR 0/0 38.82; 5, Clenur (Marco Kutscher) GER 0/0 43.44; 6, Lord Pepsi (Paul Estermann) SUI 0/4 37.95; 7, Vagabond de la Pomme (Penelope Leprevost) FRA 0/4 38.20; 8, Pollendr (Werner Muff) SUI 0/4 38.84; 9, H&M Harley vd Bisschop (Nicola Philippaerts) BEL 0/13 52.7.

Resultados completos

Ranking Taça do Mundo