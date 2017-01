Alter do Chão acolhe Gala da Tauromaquia que irá homenagear 18 personalidades 15 Janeiro, 2017 16:53

O Clube Taurino do Agrupamento de Escolas de Alter do Chão volta a realizar a Gala da Tauromaquia no dia 27 de Janeiro, a partir das 21:15 no Cine Teatro daquela vila alentejana.

Homenagear quem faz e fez parte da história dos “touros” é o principal objetivo do evento que todos os anos tem lotação esgotada.

Como habitualmente a anteceder a Gala haverá um jantar convívio entre os 18 galardoados e os alunos do Clube Taurino.

É de salientar que o Clube Taurino foi fundado em 2010, no Agrupamento de Escolas de Alter do Chão, é frequentado por alunos entre os 9 e 18 anos e dirigido pelo Professor de Matemática, Marco António Gomes. Desenvolve durante o ano vários colóquios e visitas a ganadarias, coudelarias, entre outras atividades ligadas à Festa. Todos os alunos podem juntar-se a este Clube desde que, como conta o Professor, “tenham boas notas, um comportamento exemplar e gosto pela tauromaquia”.