«Cornetto K» passa a ser montado pelo italiano Alberto Zorzi 11 Janeiro, 2017 7:48

O castrado Hanoveriano Cornetto K (Cornet Obolensky x Calido I) de 10 anos, propriedade de Athina Onassis, passa a ser montado pelo italiano Alberto Zorzi.

Este cavalo que foi montado pelo seu ex-marido, o brasileiro Álvaro Affonso de Miranda Neto (Doda) disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, tendo alcançado o 9º lugar individual na final.

Porém, desde os Jogos do Rio que Cornetto K não tem disputado provas em consequência do atraso nas partilhas de divórcio entre Athina e Doda. Este cavalo integra um grupo de cavalos de topo propriedade da AD Sports Horses, uma empresa criada em conjunto com Athina e Doda.

Após os J.O. Doda Miranda esperava manter Cornetto K nas suas boxes, porém o cavalo continua a ser propriedade da cavaleira Athina Onassis.

Athina Onassis está a ser representada por Robert Stephan Cohen, um dos melhores advogados do mundo. Foi, aliás, o mesmo que tratou do divórcio de Donald e Ivana Trump em 1990, com o qual esta última lucrou 18 milhões de euros.