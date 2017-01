Rejoneador Emiliano Gamero filmado a maltratar cavalo (VÍDEO) 4 Janeiro, 2017 18:11

O rejoneador Emiliano Gamero está envolto em polémica desde que um vídeo seu, filmado em Durango, no México, foi publicado no YouTube. Nas imagens em causa vê-se o toureiro mexicano a maltratar um dos seus cavalos, dando-lhe pontapés e chicoteando-o.

Quem viu o vídeo revoltou-se, até mesmo outros toureiros criticaram a forma como Emiliano maltratou o animal, conta o portal mexicano El Sol de Cuernavaca.

A polémica tomou tamanhas proporções que obrigou o mexicano a pedir desculpa.

“Peço desculpa a todos os cavalos e ao meu cavalo que agredi de uma forma injustificável. Percebo que estejam furiosos comigo e espero que me possam perdoar. Não sou perfeito, nem serei, mas aprendi uma grande lição. Os meus cavalos são as minhas pernas, são o amor da minha vida”, disse o rejoneador num vídeo também publicado no YouTube.

Fonte: NM