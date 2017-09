60 Cavalos disputam os Critérios em Coimbra (Live streaming) 15 Setembro, 2017 10:15

Organizado pelo Centro Hípico de Coimbra e com o apoio da FEP, arrancaram esta quinta-feira (14), os Critérios de Cavalos de 4, 5, 6 e 7 anos. Com a participação, em número inferior à edição de 2016 (73), assistiu-se na primeira jornada às classificativas para cavalos de 4, 5, 6 e 7 anos. Paralelamente e até domingo (17) realiza-se o CSN-B.

CAVALOS DE 4 ANOS

Nº de participantes: 17

Prova: Tabela A s/cronómetro

Percursos sem faltas: 7

Entre os 7 cavalos que terminaram sem faltas e partilharam o primeiro lugar estavam, Ruben Carvalho / Irish Wetts, Henrique Manuel Drumond / Dialoubet du Loir, Gonçalo Vitor Frangoso / Nistria Van’T Prinsenveld Ivo Carvalho / Ikranich, João Gonçalves / India-S, Hugo Tavares / Incognito T e Henrique Manuel Drumond / Umberto Van Overis Z.

CAVALOS DE 5 ANOS

Nº de participantes: 18

Prova: Tabela A s/cronómetro

Partilharam o primeiro lugar os 10 cavalos que terminaram sem faltas a classificativa: António Vozone / Hora H, José Maria Godinho de Carvalho / Hamilton, Henrique Manuel Drumond / Hannan Wets, Hugo Carvalho Ferreira / Ciro Nz, Bernardo Bessa / Havana du Loyal, Raquel Antunes Pereira / Hequidam, Sandra Carreira / Conan de Hus, Hugo Tavares / Happy Girl T, Francisco Charola / Hangover, Duarte Canavarro / Halcazarine.

CAVALOS DE 6 ANOS

Nº de participantes: 12

Prova: Tabela A s/cronómetro

Dos 12 cavalos que saltaram a primeira classificativa para cavalos de 6 anos apenas 5 partilharam o primeiro lugar: Eduardo Netto de Almeida / Donna Tella, Ivo Carvalho / Galto C, Ruben Carvalho / Gamir Wetts, Marcelo Edgar Soua / Diapolvio e Felipe Ramos Guinato / Bigstar.

CAVALOS DE 7 ANOS

Nº de participantes: 12

Prova: Tabela C

Hugo Carvalho Ferreira foi o primeiro classificado montando Felibertina T tendo conseguido nesta primeira classificativa o único percurso sem faltas em 81,46s. Duarte Canavarro na segunda posição com Funchal da Casa Alta (81,63s) e em terceiro Ricardo Gil Santos com Fiona D’Athos (82,05s).

CSN – B

José Maria Godinho Carvalho foi o vencedor da primeira prova do CSN-B disputada em Duas Fases (1,30m) com Romeo de La Loge tendo terminado sem faltas em 25,42 segundos. Maria Margarida Medeiros Pontes em segundo lugar com Darling du Poker (28,52s). Felipe Jesus Paixão ocupou o terceiro lugar com Borys (30,82s). Dos 24 participantes que alinharam apenas 6 terminaram sem penalizações as duas fases.

Resultados completos AQUI

Siga as provas em directo transmitidas pela Video One TV