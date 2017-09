6 Portugueses inscritos no Mundial de Cavalos Novos em Zangersheide (VÍDEO) 14 Setembro, 2017 16:39

De 21 a 24 de Setembro as atenções estarão voltadas para Zangersheide na Bélgica, onde vai decorrer o Mundial de Cavalos Novos de Saltos de Obstáculos que vai contar com 455 cavaleiros de 45 países e 744 cavalos.

Vão representar Portugal neste evento, os seguintes conjuntos:

Rodrigo Giesteira Almeida – Clear Round, King Kong of Picobello Z, Lovely v.d. Broekkant e Lycero St. Hubert

João Maria Marquilhas – Blue Love True

Bernardo Mathias – Lirada S

António Portela Carneiro – Hybaloua Parison

Francisco Rocha – Chrono de Riverland, Kipling van’T Hagenhof e Lanzarote de Muse

Maria Vozone Vilar – Solsboro Masterpiece

Além das provas do FEI World Breeding Championships para cavalos de 5, 6 e 7 anos, realiza-se uma prova para garanhões “Sires of the World” – esta categoria está aberta apenas a garanhões registados nos respectivos Stud Books.

Paralelamente realiza-se o campeonato de saltos belga.

Confira a lista de participantes AQUI