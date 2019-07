A Academia Equestre João Cardiga, em Oeiras, será palco da 4ª Jornada do Troféu Dressage Póneis e da 3ª Jornada do Campeonato Dressage Região de Lisboa e Vale do Tejo, no próximos dia 21 de Julho de 2019.

A par das duas jornadas oficiais, referidas, decorre, ainda, o Concurso Especial Equitação que vai na 27ª edição, esperando mais de 30 conjuntos m pista. Uma adesão motivadora para a organização considerando o período de férias e de Campeonatos da Europa que se aproximam.

Os juízes serão os Senhores Camilo Borges e Francisco Abecassis.