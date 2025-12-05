46ª Edição do Leilão P.S.I.: Começou a contagem decrescente

Com a 46ª edição, o Leilão P.S.I. confirma mais uma vez a sua reputação como um dos eventos mais influentes do calendário equestre internacional. Este ano, 25 cavalos de saltos de topo e um pónei hunter compõem a coleção. Apresentamos a seguir alguns dos destaques da nossa coleção de saltos:

Destaques do Salto – Criados para o topo do desporto

A divisão de salto apresenta uma seleção de cavalos criados e preparados para carreiras internacionais. Abrindo a coleção está o número 27 do catálogo, DiLenardi PS, um garanhão aprovado de cinco anos, filho de Diaron OLD × Chacoon Blue, cujo poder, amplitude e equilíbrio natural já conquistaram a aprovação de profissionais. A mãe, Chacadoxena PS, uma estrela do Leilão P.S.I. e atualmente competindo internacionalmente por Marrocos, confirma a força dessa linha de sangue consagrada. Sob a sela de Patrick Stühlmeyer, DiLenardi PS demonstra potencial ilimitado — o tipo de atleta pronto para entrar com confiança no cenário global.

Outro concorrente sério é o número 34, Neron, um filho de Cornet Obolensky com credenciais testadas em prova e vitórias até o nível de 1,40m nesta temporada. Inteligente, corajoso e rápido entre os obstáculos sob Alexa Stais (CYP), este garanhão licenciado está preparado para o circuito internacional de alta velocidade e alto nível. Os seus primeiros descendentes já demonstram igual promessa.

A égua de seis anos Chacoontilotta PS (nº 39), filha do saudoso Chacoon Blue, acrescenta elegância ao poder. Tendo causado impacto nas suas primeiras aparições internacionais com Zascha Nygaard (DEN), a égua combina elasticidade com um instinto de salto excepcional — uma égua cuja técnica e atitude apontam para um futuro a nível de Grande Prêmio.

Um dos jovens mais emocionantes da coleção é o nº 51, Eltharga PS OLD, uma filha de El Dorado van de Zeshoek. Esta égua ganha presença assim que entra em pista. Corajosa, inteligente e rápida, conquistou a medalha de ouro no Campeonato de Oldenburg para cavalos de seis anos em 2025 e já acumula vitórias no cenário internacional. O pedigree, enraizado na bem-sucedida linha Lovely Lady, a liga a outros destaques do P.S.I., como Casa Lady Love PS OLD e Diachango Blue PS.

Encerrando a coleção de cavalos de saltos de forma inédita está Best Buddy PS, o primeiro Hunter Pony a entrar no Leilão P.S.I. Um castrado de cinco anos, filho de Best Boy × Sir Shutterfly, apresenta movimento refinado, ritmo ideal e uma excepcional montabilidade — equilibrado, valente e expressivo. O que para ele é apenas mais um passo dentro da pista representa um marco importante para o P.S.I., à medida que o desporto com póneis continua a ganhar prestígio profissional.

Apresentação ao vivo da coleção de Dressage

A contagem regressiva para a apresentação ao vivo da coleção de ensino do P.S.I. já começa: às 18h (CET) neste sábado, 6 de dezembro, compradores interessados terão a oportunidade exclusiva de ver ao vivo os cavalos de ensino selecionados no Centro Desportivo e de Leilões P.S.I. em Ankum. Será a única apresentação pública da coleção antes do leilão.

A apresentação será transmitida ao vivo em www.psi-auktion.de e nos canais oficiais do P.S.I. nas redes sociais. Os anfitriões serão Ullrich Kasselmann e o leiloeiro Hendrik Schulze Rückamp. O comentário em inglês para o público internacional ficará a cargo do campeão olímpico e atual número sete do ranking mundial, Frederic Wandres, ao lado de Charlott-Maria Schürmann, que continua acumulando sucessos com antigos cavalos P.S.I.

Consulta Pessoal & Seleção Individual

A coleção completa de 52 cavalos de ensino e salto está disponível online com vídeos, pedigrees e todas as informações relevantes. Todos os cavalos podem ser inspecionados e testados em Mühlen e Ankum até ao leilão, em 13 de dezembro. A equipe do P.S.I. apoia os compradores pessoalmente durante todo o processo — desde a seleção até o treino e o planeamento desportivo, caso seja desejado após a venda. Para os clientes, isso significa acima de tudo confiabilidade, qualidade e um futuro desportivo claro.

A transmissão ao vivo da apresentação e o cadastro para participação presencial estão disponíveis em www.psi-auktion.de

Veja agora a coleção completa AQUI