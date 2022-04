40ª Expo Internacional do Cavalo Puro Sangue – Sociedade Hípica Paulista

A principal mostra da raça PSL nas Américas irá movimentar São Paulo (Brasil) no mês de maio com uma programação repleta de atrações.

A Sociedade Hípica Paulista (SHP), localizada na zona sul da cidade de São Paulo e considerada um dos principais centros do hipismo brasileiro, será palco da 40ª Exposição Internacional do Cavalo Puro Sangue Lusitano.

A aguardada mostra acontecerá entre 19 a 22 de maio, contando com uma série de atrações, como competições de adestramento, leilão e aprovação de garanhões, além do sempre aguardado concurso de modelo e andamentos, responsável por eleger o Campeão dos Campeões de 2022.

O anúncio oficial da nova sede do evento, que originalmente estava previsto para acontecer em Guarujá (SP), foi realizado na noite da terça-feira 05 de abril, pelo Presidente da ABPSL (Associação Brasileira de Criadores do Cavalo Puro Sangue Lusitano), Ismael Gonçalves da Silva.

“A Sociedade Hípica Paulista é uma montra espetacular para o cavalo Lusitano. Por isso, quando vimos que não seria possível continuar no Guarujá, em decorrência dos problemas administrativos que a cidade vem atravessando neste momento, optamos por conversar com a diretoria da hípica, que nos acolheu muito bem. Assim, tenho certeza que teremos uma grande festa, com uma estrutura muito confortável e capaz de atender todos os itens para a realização tanto dos julgamentos como das provas de adestramento.”

Ismael destaca ainda que ao longo da exposição o público poderá ver de perto as qualidades que têm feito com que a raça alcance patamares cada vez mais elevados. “O Lusitano vive um momento incrível tanto no Brasil como no cenário mundial. A criação brasileira tem-se destacado internacionalmente já há vários anos, com os nossos animais sendo muito procurados por criadores estrangeiros e obtendo resultados expressivos em concursos de Modelo e Andamentos em vários países. Além disso, a raça ocupa uma posição destacada nas pistas de adestramento, prova disso é que o cavalo Lusitano esteve presente nas últimas cinco Olimpíadas. Então tenho certeza que quem visitar o evento vai poder conferir toda essa qualidade.”

Programação

As atividades da 40ª Expo Internacional serão abertas na manhã da quinta-feira 19 de maio com o Concurso de Adestramento Nacional (CAN) e da Copa ABPSL de Adestramento. As competições, que contam com a parceria da Confederação Brasileira de Hipismo (CBH) e da Federação Paulista de Hipismo (FPH), se estenderão também à sexta-feira 20 de maio, contando com a participação dos principais conjuntos do País.

De acordo com os organizadores, o CAN terá caráter de observação dentro do processo seletivo para os Jogos Sul-Americanos de Assunção (Paraguai) e contará com a participação de um experiente trio de juízes internacionais, composto por Christine Winther (Dinamarca), Ingrid Everett (Argentina) e pelo coronel Marcio Camargo (Brasil), a quem também caberá a tarefa de presidir o júri da competição.

Na noite de sexta (20), estão previstas ainda outras duas tradicionais atrações, a Aprovação de Garanhões, responsável por selecionar os novos reprodutores da raça, com início previsto para as 18h, e o tradicional Leilão Oficial da ABPSL, cujo início está marcado para as 20h e no qual os criadores e usuários da raça poderão adquirir animais do mais alto nível para aprimorar seus plantéis.

Já o Concurso de Modelo e Andamentos, que contará com a participação do juiz português Tiago João da Silva Gomes, terá início às 09h do sábado 21 de maio, com o julgamento das classes de fêmeas, após o qual acontecerá o sempre aguardado Almoço dos Criadores, proporcionando um momento especial de confraternização aos aficionados pelo cavalo Lusitano. Na sequência, será a vez das classes de machos passarem pela análise do jurado.

A programação do domingo 22 de maio terá início às 08h com o julgamento de machos e fêmeas. Em seguida, será a vez de um dos momentos mais aguardados do evento, quando os vencedores das classes do dia anterior voltarão à pista para a disputa da eleição dos Grandes Campeões de 2022, culminando na escolha do Campeão dos Campeões da 40ª Exposição Internacional.

