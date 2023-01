40 conjuntos no CDN do Centro Hípico da Costa do Estoril

O tempo solarengo que se fez sentir este fim-de-semana acompanhou as provas do primeiro CDN do calendário que decorreram no Centro Hípico da Costa do Estoril. Cerca de 40 conjuntos participaram nas provas, para Cavalos Novos, Children, Iniciados, Juniores, St. George, Young Riders, Seniores, e de Paradressage.

Cavalos de 7 Anos – 3 Participantes

Venceu Manuel Carvalho com Missanga nos dois dias com as percentagens de 72,800% e 73,443%.

Cavalos de 6 Anos

Apenas com 1 participante, Gilberto Filipe obteve com Nuestro da Ferraria 71,600% e 70,400%.

Cavalos de 5 Anos – 2 participantes

João Castelão foi o vencedor no sábado com Oxalá Plus com 77,600% e no domingo João Leitmann com Talua pontuou 69,000%.

Juniores – 4 participantes

Lisa-Caroline Bartz (ITA) debutou com El Romana Plus vencendo a reprise nos dois dias com as médias finais de 72,061% e 71,118%.

Young Riders – 3 participantes

Nicole Silva com Funji venceu nos dois dias com as percentagens de 70,088% e 70,676%.

Grande Prémio – 6 participantes

Maria Caetano com Horizonte venceu o Grande Prémio no sábado com 70,544% e no domingo Rita Duarte com Irão venceu o GP Especial com 68,489%.

PARADRESSAGE – 3 Participantes

Na Paradressage houve provas nos Graus I, III e V:

Grau I – Rita Oliveira pontuo nos dois dias, 63.899% e 60,333%.

Grau III – Inês Alemão e Giraldo da Sernadinha, conseguiram no sábado 68,722%% e no domingo 67,600%.

Grau V – Madalena Carrasqueira com Diamond Weltino pontuou 63,162% no sábado e 65,632% no domingo.

O júri foi composto por André Santos (presidente), Michelle Rosa Santos, Lea Forge, Camilo Borges e Pedro Marinho.

