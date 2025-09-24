4 Portugueses inscritos no Mundial de Cavalos Novos em Zangersheide

O Campeonato do Mundo de Cavalos Novos de Lanaken celebra este ano a sua 30.ª edição. Entre a longa lista de participantes, marcam presença quatro cavaleiros portugueses.

A competição, considerada a mais importante do calendário internacional para cavalos novos, realiza-se este fim de semana nas instalações de Zangersheide, na Bélgica. O programa inclui provas para cavalos de 5, 6 e 7 anos, bem como o tradicional Grande Prémio de Garanhões. Paralelamente, decorre também o Campeonato Absoluto da Bélgica.

A comitiva portuguesa é composta pelos seguintes conjuntos:

Luís Silva Fernandes / Quiamant SE (5 anos)

Nuno Tiago Gomes / Qontender F (5 anos)

André Brito Peres / Eternity CL Z (5 anos)

Francisco Rocha / Derriz Z (6 anos)

As provas podem ser acompanhadas em direto através da plataforma ClipMyHorse.tv.

Lista de participantes AQUI