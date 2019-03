4 Portugueses inscritos no Dubai Crown Prince Endurance Festival 7 Março, 2019 19:36

Foram convidados 4 atletas nacionais para participar no Dubai Crown Prince Endurance Festival (CEN2* 120kms) que vai decorrer de 11 a 16 de Março, no Dubai International Endurance City, com o apoio da Emirates Equestrian and Racing Federation (UREEF).

– Margarida Oliveira Soares com FRANZINO DOS CONDES

– Ana Barbas com I-DA-E

– Rui Pereira com OCALA DE PALLARES

– Miguel Brasão com GARIBALDI DAS VARGENS