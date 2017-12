4 Portugueses inscritos no CEI de Santa Susanna 6 Dezembro, 2017 8:45

Realiza-se de 7 a 9 de Dezembro o LXIV Raide de Santa Susanna (Espanha) que vai contar com a participação dos seguintes cavaleiros:

CEI1* 90Kms

ANA MARGARIDA COSTA com Fuinha

LOURENÇO ARAGÃO com Figo

CEI2*

JOÃO MARIA MOURA com Gaiato

ANTÓNIO BRÁS MOURA com Flora

Do programa constam quatro provas internacionais: um CEI*** de 2 x 96 quilómetros e 3 fases, um CEI2** e um CEIYJ2** de 2 x 76kms e 3 fases, os três em dois dias, sexta-feira 8 e 9 de Dezembro, e um CEI1* de 85km dividido em 3 fases na quinta-feira (07/12).

Os percursos dos raides de Santa Susanna este ano são muito semelhantes aos do ano passado, com poucas modificações pontuais. O raid de três estrelas terá 3 fases de 36, 33 e 27km, o de duas estrelas está dividido em 3 fases, 33, 27 e 17km, e o mesmo no segundo dia. O raide de uma estrela será de 3 fases de 36, 33 e 16km.

Estão inscritos cerca de 160 conjuntos em representação da Argélia, Bélgica, Brasil, Espanha, Portugal, França, Itália, Jordânia, Noruega, Omã, Eslováquia, Suíça e Uruguai. A partida do CEI1* será às 08:00 da manha de quinta-feira (07). Os participantes do CEI3*** partem às 08:30 e os do CEI2** às 08:15.