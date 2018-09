4 Portugueses inscritos no Campeonato do Mundo de Cavalos Novos 4 Setembro, 2018 17:22

Realiza-se de 12 a 16 de Setembro o Campeonato do Mundo de Cavalos Novos (saltos de obstáculos) em Lanaken na Bélgica, com provas para cavalos de 5, 6 e 7 anos que contará com a presença de quatro cavaleiros portugueses:

– Rodrigo Giesteira Almeida – Emeralds Dream (YH), Gaga E (YH), Kafka vd Heffinck (Garanhão)

– Bernardo Ladeira – Icalverdi de Ceia (YH)

– Jorge Oliveira e Carmo – Major One (YH)

– Francisco Rocha – Lanzarote de Muze (YH

Estão inscritos neste campeonato, 405 atletas, 644 cavalos de 48 países.

Paralelamente ao Mundial de Cavalos Novos, terá lugar o Campeonato Belga de Seniores, o Leilão Zangersheide, Aprovação de Garanhões “Z” e a prova de saltos exclusiva para Garanhões Aprovados.

