4 Novos reforços para Rodrigo Pessoa

Cool Hand Luke 4 (Contendro I), Calle 67 (Carell), Carlito’s Way 6 (Casall) e La Caramba (Carambole) deixaram as boxes dos alemães Markus e Meredith Beerbaum para reforçarem a quadra de cavalos do olímpico brasileiro Rodrigo Pessoa que já monta Quality F Z (Quintender) e Venice Beach (Voltaire) propriedade da Artemis Equestrian Farm.

Cool Hand Luke e Calle 67 são cavalos de Grande Prémio (4*), enquanto os outros dois de 9 anos vêm confirmando o seu potencial nos últimos meses. Carlito’s Way montado por Rene Dittmer alcançou o 7º lugar no Grande Prémio de Munique (CSI4*) no passado domingo, e La Caramba venceu dois GP’s (2*) montada por Meredith Beerbaum augurando um futuro promissor.