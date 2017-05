3º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho 5 Maio, 2017 18:38

Os cavalos voltam a ser protagonistas por um dia em Mangualde no 3º Encontro Equestre da Freguesia de Espinho. O encontro tem lugar no dia 14 de Maio, domingo, no recinto da Capela de Póvoa de Espinho, e vai promover a arte equestre e o convívio entre os aficionados da modalidade. A organização é da responsabilidade da Junta de Freguesia de Espinho e conta com o apoio da Câmara Municipal de Mangualde, da Junta de Freguesia da Cunha Baixa, da Comissão de Festas de Póvoa de Espinho, da Charretes de Aluguer Lampreia e dos Bombeiros Voluntários de Mangualde.

A receção aos cavaleiros está marcada para as 9h00, seguindo-se pelas 10h00, o Passeio Equestre pela Freguesia de Espinho. Às 14h30 realiza-se uma Gincana Equestre, no recinto da Capela de Póvoa de Espinho e às 17h00 o Batismo Equestre, no mesmo recinto.

Programa:

09h00 | Receção aos cavaleiros (Capela Póvoa de Espinho)

10h00 | Passeio equestre pela Freguesia de Espinho

14h30 | Gincana equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho

17h00 | Batismo equestre no recinto da Capela de Póvoa de Espinho (para toda a Comunidade)

18h00 | Porco no Espeto (convívio)