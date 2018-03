38 Novos garanhões aprovados em Zangersheide

No passado fim-de-semana, Zangersheide, Lanaken (Bélgica) abriu as suas portas a um grupo de criadores que tiveram a oportunidade de visitar o centro de inseminação e os escritórios do Studbook.

Como é habitual, em principios de Março, o Studbook Zangersheide aceitou uma série de 38 garanhões (entre os 150 candidatos) para reprodutores sob a orientação de Zangersheide.

Entre os garanhões aprovados, destaque para presença de nomes como Glock’s London, (Nabab de Rêve) que com o holandés Gerco Schroeder conquistou a Medalha de Prata individual nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

