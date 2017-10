35 Conjuntos apurados para a Taça de Portugal de Ensino 2017 28 Outubro, 2017 20:23

Estão apurados 35 conjuntos para a final da Taça de Portugal de Dressage 2017, que vai decorrer de 1 a 3 de Dezembro, no CEIA em Alfeizerão.

GRAU PRELIMINAR – 6 Conjuntos

Estão apurados Mafalda Galiza Mendes (Isco), Lourenço Miguel Machado (Invictus), David Ventura Tainha (Icone de Portugal), Ana Rita Santos (Itálico), João Carlos Bento (Israel) e Tiago Baptista Rodrigues (Índio).

GRAU ELEMENTAR – 9 Conjuntos

Apurados: Luís Carlos Azeitona (Hipparion), Nuno Chaves de Almeida (Hagen’s Plus), José Miguel Magalhães (Saratov JNK), Ana Filipa Carneiro (Horizonte), António João Queiros Alvadia (Fany Plus), Alexandra Sousa Gouveia (Herdeiro), Sara Isabel Martins (Maestoso Troia), Rui Miguel Miranda Ferreira (Hoomer) e Beatriz Silveira Vieira (Hóstil Junior).

GRAU MÉDIO – 4 Conjuntos

Apurados: João Francisco Castelão (Girão das Salgadas), Ricardo Alexandre Ramalho (Gepeto), Georgina Marie Rogers (Guizo) e Mafalda Ventura Carmo Costa (Graxa HP)

GRAU COMPLEMENTAR – 5 Conjuntos

Apurados: Vasco Mira Godinho (Furriel dos Cedros), Luis Carlos Azeitona (Fazenda), Vanessa Pamplona Silva (Serrano), João Francisco Castelão (Gavião das Salgadas) e Salvador Cappelle Pessanha (Guerrita d’Atela).

SMALL TOUR (S.George/Intermediária I) – 9 Conjuntos

Apurados: Nuno Chaves de Almeida (El Romana Plus), Raquel Ribeiro Falcão (Elegante Plus), Ricardo Pinto Moura Tavares (Baluarte da Broa), Ana Filipa Carneiro (Esmerilhão Sernadinha), Malin Katarina Bowallius (Daysi), Emma Clare Franco (Zolista), Abel Avelino Paiva e Silva (Zeus do Zambujal) e Afonso Fernando Bordalo Rodrigues (Botelho).

BIG TOUR – Nível Grande Prémio – 2 Conjuntos

Neste grau apenas participa Manuel Borba Tavares Veiga com os cavalos, Ben-Hur da Brôa e Bailarina da Brôa.

Fonte: FEP